AMD Ryzen 8000 en Zen 5 : des processeurs Granite Ridge pour les PC de bureau

Alors que l'architecture Zen 3 se répand actuellement dans toutes les catégories de processeurs du groupe AMD, et que l'avenir semble se dessiner entre Zen 3+ et une future architecture Zen 4 l'an prochain, c'est déjà la génération suivante qui fait parler d'elle.

Il y a quelques semaines, il était question des APU Strix Point en Zen 5 avec gravure en 3 nm et configuration potentielle en big.LITTLE (un mix de coeurs performants et économiques) avec l'exemple d'une solution 8 + 4, avec la combinaison de coeurs Zen 5 et Zen 4.

Un autre nom de code vient d'émerger, cette fois concernant les processeurs pour PC de bureau. Selon le leaker itacg sur Weibo, il s'agirait de Granite Ridge qui représenterait donc la gamme Ryzen 8000 pour desktop.

Les détails de la plate-forme restent floutés et il est impossible de savoir si elle utilisera un mélange de coeurs différents ou uniquement de coeurs Zen 5 et si elle sera elle aussi gravée en 3 nm, ce qui semble tout de même probable pour ce dernier point.

Granite Ridge serait donc le successeur de Raphael en Zen 4 attendu en 2022 et qui représentera en principe la famille Ryzen 7000. Autant d'éléments qui vont demander confirmation mais qui dessinent déjà la raodmap d'AMD sur les trois prochaines années.