Les processeurs AMD Zen 4 Raphael pas avant 2022 ?

L'architecture Zen 3 est désormais largement déployée au sein des gammes de processeurs et APU d'AMD, profitant d'un IPC (Instruction per Cycle) augmenté de 19% par rapport à Zen 2 et d'un système de cache unifié.

La prochaine grande évolution sera le passage à l'architecture Zen 4 qui permettra de basculer sur la gravure en 5 nm (au lieu de 7 nm actuellement), toujours chez le fondeur TSMC.

Les récentes fuites sur la roadmap d'AMD ont révélé que les processeurs pour PC de bureau en Zen 4 auront le nom de code Raphael et seront sans doute représentatifs d'une série Ryzen 7000.

Et si la roadmap officieuse indique un lancement en 2022, le leaker @sepeuwmjh précise une fenêtre d'annonce pour septembre / octobre 2022 et de lancement un ou deux mois plus tard.

Ce sera donc plutôt pour la fin de l'année prochaine, ce qui suggère fortement qu'il y aura bien entre-temps une évolution intermédiaire Zen 3+ gravée en 7 nm optimisé et qui serait représentée par les processeurs Warhol.

Tout ceci reste bien sûr officieux, rien n'ayant été encore annoncé par AMD. Pour le moment, l'accent est mis sur Zen 3 et sa diffusion à toutes les familles de processeurs. Après les processeurs Epyc de troisième génération (Milan), ce sont les processeurs Ryzen Threadripper pour PC haut de gamme (HEDT) qui devraient en bénéficier dans quelques mois.