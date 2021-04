AMD Ryzen 8000 en Zen 5 : vers une configuration big.LITTLE ?

Le groupe AMD est en plein déploiement de son architecture Zen 3 gravée en 7 nm sur l'ensemble de ses gammes de processeurs Ryzen et Epyc et commence doucement à évoquer Zen 4 qui passera à une gravure en 5 nm l'an prochain.

Déjà, quelques informations émergent sur la suite, à savoir l'architecture Zen 5 qui sera proposée à partir de 2024. Le site MOEPC affirme que cette prochaine mouture porte le nom de code Strix Point et exploitera une gravure en 3 nm fournie par TSMC.

Elle devrait constituer le coeur d'une gamme de processeurs Ryzen 8000 et même Ryzen 8000G puisqu'il s'agirait d'APU. L'un des points intéressants de ces révélations est que AMD exploiterait pour cette plate-forme une configuration big.LITTLE mixant des coeurs puissants et des coeurs plus économiques.

Son concurrent Intel va utiliser cette structure dès cette année pour la plate-forme Alder Lake qui sera constitutive d'une partie de la famille Intel Core de 12ème génération.

Tout en travaillant sur les architectures en chiplets, AMD avait indiqué ne pas vouloir se lancer dans le big.LITTLE dans l'immédiat, tout en gardant cette possibilité ouverte. Elle pourrait donc être mise à profit avec Zen 5 pour des solutions avec 8 coeurs Zen 5 et 4 coeurs économiques, indique encore MOEPC.

On pourra également s'attendre à des améiorations de la mémoire pour optimiser les performances graphiques, à l'image des caches unifiés introduits dans les architectures récentes. Affaire à suivre...d'ici quelques années !