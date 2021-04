AMD Ryzen 7000 en Zen 4 / Navi 2 : Raphael se fait une place dans la roadmap

Peu à peu, la roadmap des génération de processeurs Ryzen d'AMD se dessine plus nettement au fil des indiscrétions. Après les actuels processeurs Ryzen 5000 Vermeer et Cezanne (mobiles) qui inaugurent l'architecture Zen 3, on trouvera la plate-forme Zen 3+ également pour des Ryzen 6000 Warhol pour les processeurs de bureau et Rembrandt pour pour les processeurs mobiles.

Les processeurs Zen 3+ pourraient profiter d'une gravure en 6 nm, évolution légère du 7 nm pour optimiser performances et consommation d'énergie réduite. Pour la suite, sans doute en 2022, on sait déjà que les processeurs Ryzen 7000 basculeront sur l'architecture Zen 4 avec une gravure passant à 5 nm.

Le nom de code de ces processeurs était anticipé (un nom de peintre, évidemment) mais il vient d'être confirmé dans une nouvelle image fragmentaire de la roadmap d'AMD.

Pour les processeurs pour PC de bureau, il devrait donc bien s'agir de Raphael avec une architecture CPU Zen 4 en 5 nm et une plate-forme GPU RDNA 2+ / Navi (on revient à l'idée d'une intégration d'un iGPU), le tout profitant d'un nouveau socket AM5 et du support de la RAM DDR5 et de l'interface PCIe 5.

Pour les Ryzen 7000 en version mobile, on aurait affaire à Phoenix également en Zen 4 / RDNA 2+ et avec support de la mémoire LPDDR5, de l'interface PCIe 5 et utilisation du socket AM5.