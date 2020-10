AMD Ryzen 9 5950X / 5900X : premiers benchmarks avant l'heure

Ils ne seront disponibles que début novembre mais les processeurs Ryzen 9 5950X et Ryzen 9 5900X montrent déjà leurs performances sur Geekbench.

Le groupe AMD a présenté au début du mois d'octobre sa gamme de processeurs Ryzen 5000 pour PC de bureau qui offre une belle progression des performances grâce à une gravure affinée et une architecture Zen 3 plus efficace.

Les processeurs, taillés pour le gaming, seront commercialisés début novembre mais les chefs de file Ryzen 9 5950X et Ryzen 9 5900X apparaissent déjà dans certains benchmarks.

Avec 16 coeurs pour le premier et 12 coeurs pour le second, ils constituent les offres de référence de la nouvelle gamme. @TUM_APISAK a repéré leur passage sur Geekbench.

Le Ryzen 9 5900X y atteint 1605 points en test single core et 12869 points en test multicore tandis que le Ryzen 9 5950X obtient respectivement 1575 points et 13605 points. Oui, c'est moins bon en test single core, ce qui interroger sur la pertinence du résultat et devra être confirmé, d'autant que cela ne reflète pas les résultats annoncés avec Cinebench.

Avec ces résultats, le processeur Ryzen 9 5900X serait donc plus performant de 9% en test single core et de 17% en multicore par rapport à l'Intel Core i9-10900K décacore et gravé en 14 nm.

De son côté, le Ryzen 9 5950X fait mieux de 18% et 12% respectivement sur les tests que le Ryzen 9 3950X de génération précédente, note le site Videocardz.