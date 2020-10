AMD Ryzen 9 5950X : le processeur Zen 3 de 16 coeurs poussé à 6 GHz

Début octobre, AMD a dévoilé sa gamme de processeurs Ryzen 5000 exploitant pour la première fois l'architecture Zen 3 à la gravure en 7 nm optimisée et avec un nouveau cache unifié lui permettant de revendiquer une forte progression de son IPC (Instructions per Cycle) par rapport à la génération précédente.

Le modèle phare de la gamme est le processeur Ryzen 9 5950X de 16 coeurs / 32 threads avec une fréquence de base de 3,9 GHz, passant à 4,9 GHz en boost. Sur Twitter, @TUM_APISAK a repéré une entrée sur Geekbench qui suggère que ce processeur a pu être overclocké pour atteindre une cadence de 6 GHz.

Le relevé des résultats indique en effet une cadence oscillant entre 5,92 et 6,02 GHz, vraisembablement obtenu avec l'aide d'un puissant système de refroidissement, du type azote liquide.

Credit : Harukaze5719

Un point étrange est que les résultats sont associés à l'utilisation du processeur Ryzen 9 5950X à bord d'un iMac Pro avec macOS X. Le site Wccftech suggère qu'il s'agit sans doute plutôt d'un Hackintosh que quelqu'un s'est amusé à pousser dans ses retranchements.

A 6 GHz et dans cette configuration spéciale, le processeur phare d'AMD atteint un score de 2024 points en test single core et 17448 points en test multicore. Pour ce qu'ils valent, ces résultats sont comparés à ceux de la génération Ryzen 3000 et à plusieurs processeurs Intel.