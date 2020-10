AMD Ryzen 9 5950X : le processeur Zen 3 dépote sur PassMark

Le processeur Ryzen 9 5950X est le nouveau fleuron de la série Ryzen 5000 utilisant l'architecture Zen 3 et il constituera ainsi le processeur gaming le plus abouti d'AMD.

Disponible début novembre, il montre déjà ses muscles sur PassMark en amenant de très gros résultats à la fois en test single thread et multithread. Les conditions du passage du Ryzen 9 5950X dans le benchmark ne sont pas connues et l'on ne sait donc pas s'il s'agit d'un résultat avec ou sans overclock et avec quelle mémoire il a été réalisé.

Néanmoins, les scores obtenus affichent des valeurs plutôt impressionnantes avec 3693 points en test single thread et un gros 45 563 points en test multithread qui dépasseraient respectivement de plus de 30% et de plus de 15% les résultats du Ryzen 9 3950X sous Zen 2.

Il dépasserait également le processeur Intel Core i9-10990K. S'il profite d'un plus grand nombre de coeurs pour prendre l'ascendant sur le test multithread, le processeur d'AMD se montre féroce sur le test single thread (3693 vs 3176 pour l'Intel Core i9).

Mais un premier passage du Ryzen 5 5600X avait déjà laissé entrevoir de belles performances en obtenant 3495 points sur ce même test en single thread. Il reste à voir si ces performances se retrouveront en usage réel mais les processeurs Zen 3 s'annoncent déjà comme de redoutables concurrents pour les prochaines séries d'Intel.