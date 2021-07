Deuxième démarque des soldes d'été : le AMD Ryzen 7 à prix imbattable mais aussi notre MEGA sélection du jour!

Les soldes d'été 2021 ont commencé depuis une semaine et certaines baisses de prix sont déjà très intéressantes que ce soit chez Xiaomi, Asus, Samsung, Apple ou même Sony.

Un bon exemple est le processeur Ryzen 7 3700X de chez AMD. Il possède 8 coeurs avec 16 threads plus 32 Mo de cache et peut monter jusqu'à 4,4 GHz de fréquence. Il est compatible avec les anciennes cartes AMD séries 300 et 400. Le processeur est parfait pour du jeu vidéo, de l'édition vidéo, de la modélisation 3D, etc.

Avec une énorme baisse de prix chez Rueducommerce vous trouverez l'AMD Ryzen 7 3700X 3,6 / 4,4 GHz à 215 € au lieu de 328 € avec la livraison offerte depuis la France.



On peut profiter aussi chez Rakuten du retour de MegaPeak qui permet d'être remboursé de 10 % à 20 % selon le statut acheteur. L'occasion de faire de très bonnes affaires !

Voici la liste de notre sélection de bons plans du jour avec la livraison gratuite et en moins de 7 jours :

