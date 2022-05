AMD Ryzen Threadripper 7000 : architecture Zen 4 mais toujours uniquement en version Pro ?

Après les Ryzen Threadripper Pro 5000 en Zen 3, AMD préparerait les Threadripper 7000 en Zen 4 mais toujours uniquement en version Pro. Et tant pis pour l'HEDT.

Après deux ans de silence, AMD a renouvelé sa gamme Ryzen Threadripper en la faisant passer à l'architecture Zen 3. Toutefois, seules des versions Pro pour stations de travail ont été lancées, les processeurs HEDT (PC de bureau haut de gamme) ayant été délaissés sur la série Ryzen Threadripper 5000.

Les spéculations ont commencé autour d'une série Ryzen Threadripper 7000 qui passera à l'architecture Zen 4 et à la gravure en 5 nm. Moore's Law is Dead y fait référence en indiquant que les processeurs iront jusqu'à 96 coeurs / 192 threads et qu'ils pourraient dériver directement des futurs processeurs pour serveurs Epyc Genoa.

Mais comme la série actuelle, ils pourraient n'être déclinés qu'en version Pro pour station de travail et pas en version HEDT. Les Ryzen Threadripper Pro 7000 semblent être bien présents dans les roadmaps internes mais les informations sur une variante non Pro peinent à être confirmées.

AMD aurait donc tendance à laisser tomber les versions HEDT pour ne se concentrer que sur les variantes Pro, avec un lancement qui n'interviendrait pas avant mi-2023 au mieux.