AMD Sienna Cichlid : le nom de code des GPU Big Navi ?

En diffusant une série de correctifs Linux pour une carte graphique pas encore annoncée, AMD a lâché un nom de code Sienna Cichlid qui correspondrait à un GPU Navi.

Il n'en faut (presque) pas plus pour lancer les spéculations selon lesquelles il s'agirait du nom de code d'une future carte graphique Big Navi, qui doit amener la firme sur le terrain des GPU haut de gamme.

Il faut dire que c'est la première fois que cette dénomination apparaît et un commentaire dans le patch Linux spécifie clairement que Sienna Cichlid est un GPU d'AMD.

L'hypothèse Big Navi est également renforcée par le fait que ce futur GPU exploitera des composants logiciels VCN 3.0 (Video Core Next) et DCN 3.0 (Display Core Next), alors que les cartes graphiques Navi actuelles sont en VCN 2.0 et DCN 2.0, rappelle Tom's Hardware.

Sienna Cichlid pourrait ainsi exploiter l'architecture RDNA 2 et un GPU Navi 21, déjà aperçu officieusement à plusieurs reprises et une officialisation semble probable d'ici le mois d'octobre, d'après le rythme de diffusion des patches, ce qui pourrait correspondre au calendrier de sortie des cartes graphiques Big Navi.