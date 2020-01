AMD premier client de TSMC sur la gravure en 7 nm en 2020

Avec l'arrivée de la gravure en 5 nm, AMD devrait devenir le plus important client de TSMC sur le 7 nm en 2020.

Si Apple était le plus gros client du fondeur TSMC sur la gravure en 7 nm en 2019, il devrait remplacé par AMD cette année. Deux raisons sont évoquées : la poursuite de la hausse des commandes d'AMD mais aussi la migration d'Apple vers le noeud 5 nm pour son futur SoC Apple A14 qui équipera les iPhone en 2020.

Selon les chaînes d'approvisionnement, le fondeur taiwanais sera en mesure de produire 110 000 wafers en 7 nm par mois durant le premier semestre avec cinq clients principaux : Apple, HiSilicon (Huawei), Qualcomm, AMD et MediaTek.

Sur la deuxième partie de l'année, la capacité de production grimpera à 140 000 wafers par mois et c'est là qu'AMD deviendra le principal client de TSMC sur la gravure en 7 nm, devançant HiSilicon et Qualcomm et à la faveur du passage d'Apple vers le 5 nm.

Selon la même source, AMD récupérerait 21% de la production de TSMC en 7 nm, tandis que HiSilicon et Qualcomm obtiendraient chacun 17 à 18%, et MediaTek 14%. La production de composants gravés en 7 nm a compté pour 25% du chiffre d'affaires de TSMC en 2019 et l'ensemble 7 nm / 5 nm devrait représenter 35% du CA cette année.

Mais il faudra aussi compter sur le concurrent Samsung Foundry dont la capacité de production en 7 nm serait élevée et qui va nécessiter de trouver rapidement de gros clients pour la rentabiliser.