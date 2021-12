AMD Zen 4 : la future architecture processeur sera évoquée au CES 2022

Le groupe AMD aura beaucoup d'annonces à faire durant le salon CES 2022 pour des produits lancés dans les mois suivants mais il devrait aussi offrir un premier aperçu de sa prochaine architecture processeur Zen 4 qui ne sera toutefois pas lancée avant la fin de l'année.

Mark Papermaster, directeur technique d'AMD, a confirmé dans un entretien à Forbes que l'archtiecture Zen 4 sera bien évoquée dans la grande conférence de presse donnée durant le salon de Las Vegas.

La présentation devrait rester très générale et ne dévoiler que quelques aspects de la prochaine génération que l'on retrouvera dans une famille Ryzen 7000. Côté grand public, on connaît déjà le nom de code des plates-formes : Raphael et Phoenix, tandis qu'AMD a déjà livré les noms de deux lignées de processeurs pour serveurs : Genoa d'abord (2022) puis Bergamo ensuite (2023), qui exploiteront Zen 4 et un dérivé Zen 4c.

Le focus pour le CES 2022 restera toutefois sur l'architecture Zen 3 et son évolution Zen 3+ avec 3D V-Cache, ce qui permettra d'officialiser une série Ryzen 6000 et (enfin !) des processeurs Threadripper Pro 5000.