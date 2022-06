AMD Zen 4 : une montée d'IPC légère, tout pour la performance par watt, Zen 5 en approche

AMD a un peu plus détaillé les performances de son architecture Zen 4 et a commencé à évoquer l'arrivée de Zen 5.

Le groupe AMD a déjà confirmé au CES 2022 l'arrivée de l'architecture CPU Zen 4 qui sera au coeur des processeurs Ryzen 7000 d'ici la fin de l'année mais il n'avait pas encore donné de détails précis.

Ceux-ci sont dévoilés à l'occasion de l'AMD Financial Analyst Day et s'étendent même jusqu'à la génération suivante Zen 5. La firme avait déjà donné une première indication au Computex en évoquant l'amélioration des performances attendues (+15% en single thread) sur sa prochaine génération de processeurs mais sans dévoiler de combien est améliorée l'IPC (Instructions per cycle) par rapport à Zen 3.

Zen 4, avec sa gravure en 5 nm, offrirait ainsi une amélioration de l'IPC de l'ordre de 8 à 10%, représentant un saut moins important que Zen 3 (qui offre +19% par rapport à Zen 2) mais en se concentrant sur la performance par watt, avec un gain annoncé de 25% par rapport à Zen 3.

AMD communique régulièrement sur cet aspect pour vanter les mérites de ses plates-formes par rapport à la concurrence et Zen 4 devrait encore enfoncer le clou. Plus globalement, les performances générales de Zen 4 sont améliorées de 35% par rapport à la génération précédente.

La génération Zen 4 sera d'abord gravée en 5 nm mais elle aura aussi une variation en 4 nm. On trouvera également des Zen 4 avec V-Cache et une variante Zen 4c pour les processeurs Epyc de quatrième génération (variante Bergamo).

Zen 5 se dévoile un peu

La famille suivante est également pré-annoncée. L'architecture Zen 5, attendue vers 2024, profitera des gravures en 4 nm et 3 nm (et donc deux noeuds différents, le 4 nm dérivant du 5 nm) et proposera elle aussi plusieurs déclinaisons : Zen 5, Zen 5 avec V-Cache et Zen 5c.

AMD évoque une toute nouvelle micro-architecture qui devrait donc constituer un saut générationnel par rapport à Zen 4 et non être une simple optimisation de l'existant.

Sans grande surprise, la firme compte renforcer les capacités de traitement d'intelligence artificielle en les intégrant directement dans les coeurs et en facilitant les opérations de machine learning.

Le nom de code de la famille de processeurs pour processeurs de bureau en Zen 5 est confirmé : il s'agira bien de Granite Ridge, aperçu dans des roadmaps officieuses dès mai 2021 et qui constituera la famille Ryzen 8000.