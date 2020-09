Android 11 (Go édition) : les applications se lancent plus rapidement

À destination de smartphones avec jusqu'à 2 Go de RAM, Android 11 (Go édition) arrive le mois prochain.

En marge de la disponibilité de la version finale d'Android 11, Google annonce l'arrivée d'Android 11 (Go édition). La version Go est une version allégée d'Android à destination des smartphones d'entrée de gamme et en particulier le petit entrée de gamme. Cette déclinaison a fait ses débuts en 2018 et équipe plus de 100 millions de smartphones.

Avec Android 11 (Go édition), le lancement des applications serait 20 % plus rapide que sur Android 10 (Go édition). Google souligne également les apports d'Android 11 en matière de confidentialité et sécurité.

C'est par exemple le cas avec le système d'autorisations (micro, appareil photo, localisation) à usage unique et ponctuel pour les applications, la révocation automatique des autorisations accordées pour des applications qui n'ont pas été utilisées sur une période prolongée.

Pour les conversations avec les applications de messagerie, elles profitent dorénavant d'un espace dédié au niveau du système des notifications. Parmi les autres points mis en avant, la navigation gestuelle déjà connue sur Android et l'introduction d'améliorations propres aux applications de Google taillées pour Android Go.

À partir du mois prochain Android (Go édition) sera disponible pour tous les nouveaux appareils avec jusqu'à 2 Go de RAM. Auparavant, le maximum pour la quantité de mémoire était fixé à 1,5 Go. A priori, le minimum requis serait de plus de 512 Mo et dès lors la possibilité de profiter des Google Mobile Services.

Cette extension pour la mémoire est intimement liée au lancement plus rapide pour les applications et pour l'exécution de trois en quatre applications en arrière-plan.