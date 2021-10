Google déploie Android 12 sur les Pixel

En marge de la présentation de ses nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro équipés de son propre SoC Google Tensor, Google officialise le lancement de la version stable d'Android 12. Le déploiement débute sur les smartphones Pixel de la marque à partir du Pixel 3.

L'arrivée d'Android 12 est annoncée pour plus tard cette année sur les appareils Galaxy de Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi.

Avec Material You en vedette

Google avait dévoilé les principales nouveautés grand public avec Android 12 à l'occasion de sa conférence Google I/O en mai, à commencer par une réactivité améliorée et une interface utilisateur qui évolue. Elle doit être plus personnelle avec le design Material You.

Cette interface s'adapte notamment aux couleurs du fond d'écran, et le Pixel ne sera finalement pas le seul à en profiter. La plus grande personnalisation concerne tous les éléments, en passant par exemple par l'écran de verrouillage, les notifications, les paramètres et les applications elles-mêmes.

Un soin particulier a été apporté à la personnalisation des widgets qui sont par ailleurs plus dynamiques, tandis qu'il sera possible de zoomer sur une partie de l'écran sans modifier le reste de l'affichage.

La confidentialité prend du galon

Un nouveau Privacy Dashboard propose une vue globale sur le paramétrage des autorisations. Il permet de savoir quelles applications accèdent à des données et à quelle fréquence, révoquer directement des autorisations.

Android 12 permet de voir quand une application utilise le micro ou la caméra grâce à un indicateur dans la barre d'état, et ces capteurs peuvent être facilement désactivés. Il sera possible d'autoriser un accès à une localisation précise ou approximative, sans compter de nouvelles autorisations Bluetooth avec plus de confidentialité.

Dans Android 12, certains jeux permettront de jouer pendant leur téléchargement grâce à Play as you Download. Google souligne également des identifiants Wi-Fi qui peuvent être partagés avec le partage à proximité Nearby Share.

Personnalisation, sécurité et utilisation sans effort sont trois aspects d'Android 12 que Google a décidé de mettre en avant sur un site dédié.