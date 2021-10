Pixel 6 et 6 Pro : les smartphones avec Google Tensor mettent l'IA à l'honneur

Google officialise ses smartphones Pixel 6 et 6 Pro avec un design revisité et un SoC Google Tensor mettant l'accent sur les capacités d'intelligence artificielle.

La nouvelle série de smartphones Pixel 6 marque une avancée dans la stratégie mobile de Google. Loin du design sobre et discret des générations précédentes, les nouveaux modèles s'affirment avec un style facilement identifiable, des coloris spécifiques et le bandeau sombre à l'arrière qui intègre les capteurs photo.

Le Pixel 6 propose un affichage 6,4 pouces OLED FHD+ avec rafraîchissement dynamique 90 Hz et verre protecteur Gorilla Glass Victus. Le Pixel 6 Pro utilise pour sa part un affichage 6,7 pouces OLED QHD+ avec rafraîchissement dynamique 120 Hz.

Un poinçon centré permet de loger le capteur photo avant, de 8 megapixels pour le Pixel 6 et de 11,1 megapixels pour le Pixel 6 Pro.

Les deux smartphones embarquent un SoC Google Tensor avec CPU octocore (en configuration 2 + 2 + 4) et GPU 20 coeurs. Google indique que le CPU est 80% est plus performant que celui du Pixel 5, pour une partie graphique 370% plus puissante.

La configuration mémoire est de 8 Go RAM / 128 Go stockage pour le Pixel 6 tandis que le Pixel 6 Pro grimpe à 12 Go / 128 Go. On trouvera également dans les deux smartphones une nouvelle puce de sécurité Titan M2.

Pour la partie photo, les deux smartphones exploitent un capteur photo principal de 50 megapixels avec grands pixels 1,2 µm et ouverture f/1,85 et un ultra grand angle 12 megapixels f/2,2 avec champ de vision de 114 degrés.

Le Pixel 6 Pro ajoute à cette configuration un téléobjectif périscopique de 48 megapixels assurant un zoom optique x4 et zoom haute résolution jusqu'à x20.

C'est ici que la partie intelligence artificielle sera particulièrement manifeste en conjugaison avec la photographie computationnelle pour apporter des fonctions exclusives comme le Magic Eraser qui fonctionne comme une gomme effaçant certains détails dans l'image (personnes en arrière-plan, voiture dans le champ), ou la capacité à conserver le visage net d'une personne en mouvement tout en maintenant le flou de la rapidité du mouvement dans l'image.

Pixel 6 et Pixel 6 Pro embarquent une batterie de capacité respective 4600 mAh et 5000 mAh assurant une pleine journée d'autonomie en usage normal, l'intelligence artificielle se chargeant là aussi de gérer les choses.

Google annonce une charge rapide 30W assurant 50% d'autonomie en 30 minutes et le support de la technologie Qi pour la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée.

Les deux smartphones sont bien sûr compatibles 5G et supportent le WiFi 6 / 6E et le Bluetooth 5.2, sans compter le GPS et le NFC. Ils embarquent Android 12 avec la mise en valeur du design Material You et ses adaptations de couleur des widgets et notifications en fonction de la couleur du fond d'écran.

On trouvera également un nouveau hub de sécurité et la possibilité de désactiver micro et caméra au sein des applications. Google promet également jusqu'à 5 ans de mises à jour de correctifs de sécurité.

Les précommandes des Pixel 6 et Pixel 6 Pro démarrent dès à présent et dureront jusqu'au 27 octobre, avec un casque Bose 700 offert et trois mois d'abonnement à Youtube Premium et Google One, à découvrir sur le portail Google Store.

Ils seront disponibles à partir du 28 octobre chez les revendeurs Fnac / Darty et Boulanger et chez les opérateurs Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Les tarifs sont ceux dévoilés ces derniers jours :