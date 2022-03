Android 12L est Android 12.1 en version finale

Android 12L est bel et bien Android 12.1 avec un déploiement sur les smartphones Pixel, et une disponibilité d'ici la fin de l'année sur des appareils Samsung, Lenovo et Microsoft.

En octobre dernier, Google a surpris en annonçant le développement d'une version intermédiaire d'Android 12 ayant pour objectif de proposer des améliorations à destination des appareils équipés de grands écrans. En particulier, pour les tablettes et smartphones pliables.

Android 12L est dans AOSP (Android Open Source Project) et profite d'un déploiement singulier sur les smartphones Pixel de Google avec une version finale en tant que Android 12.1. Ce sont pour le moment les anciens Pixel qui sont concernés, avant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro d'ici la fin du mois.

Ce déploiement se fait en même temps que la mise à jour Google Pixel de mars et pour la correction de vulnérabilités de sécurité. Reste que comme Android 12L cible les tablettes et pliables, l'apport sur smartphone en matière de fonctionnalités reste minime.

Pour les appareils Samsung, Lenovo et Microsoft

" Plus tard cette année, nous apporterons Android 12L à vos tablettes et pliables préférés avec les mises à jour prévues de Samsung, Lenovo et Microsoft ", écrit Google. " Nous continuerons de créer davantage de fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos appareils à écran plus grand dans Android 13 et au-delà. "

Dans un billet de blog, Google rappelle ainsi des optimisations pour l'affichage de l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage, les notifications, l'affichage des paramètres et la configuration. C'est globalement une interface utilisateur adaptée qui facilite l'accès à divers éléments grâce à un affichage plus fourni au niveau des contenus et une disposition sur deux colonnes.

" Sur Android 12L, nous avons déplacé les notifications et les tuiles rapides vers leurs propres colonnes dédiées afin de vous donner plus d'espace pour afficher et faire glisser vos notifications ", souligne à titre d'exemple Google. " Grâce à une disposition en deux colonnes, vous pourrez modifier les fonctions de vos paramètres sans avoir à entrer et sortir de chaque section. "

Pour mieux exploiter les tailles d'écran, le multitasking est donc sans surprise à l'honneur et avec une nouvelle barre des tâches permettant de glisser-déposer une application en mode d'écran partagé et de changer d'application à la volée.

C'est probablement la nouvelle barre des tâches qui sera l'une des nouveautés grand public les plus significatives avec Android 12L… ou Android 12.1.