Une nouvelle version allégée pour Android

Google dévoile Android 13 (Go edition) - ou Android 13 Go - pour les smartphones moins chers dans l'entrée de gamme.

Cela fait maintenant près de cinq ans que Google a introduit la version allégée d'Android en tant que Android Go ou Android (Go edition). C'était à l'époque avec Android Oreo (Go edition), en marge de la publication d'Android 8.1.

Google revendique désormais plus 250 millions d'appareils actifs par mois dans le monde qui fonctionnent avec Android Go. Rappelons que c'est dans le cadre d'une pré-installation pour essentiellement des smartphones d'entrée de gamme et avec des prix abordables proposés par des fabricants.

Alors que le déploiement d'Android 13 se poursuit, l'heure est venue pour Google d'annoncer l'arrivée d'Android 13 (Go edition). Elle est marquée par l'ajout des Google Play System Updates, de la même manière que la plateforme Android plus usuelle.

Google Play System Updates et Material You

Grâce à la prise en charge des mises à jour du système Google, les smartphones avec Android Go vont être en mesure de recevoir régulièrement des mises à jour logicielles importantes, en dehors des versions majeures d'Android. Cela concerne des fonctionnalités pour la sécurité et la fiabilité.

" La livraison des mises à jour critiques sera simple et rapide, sans compromettre la disponibilité du stockage sur l'appareil. […] Vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine version ou une mise à jour logicielle du fabricant de votre smartphone ", écrit Google.

Un autre point souligné avec Android 13 (Go edition) est pour une mise en œuvre du système Material You (alias Material Design 3), ce qui constitue une première pour une version d'Android Go. En même temps, Material You n'est une fonctionnalité d'Android que depuis Android 12.

Pour l'utilisateur, ce sera synonyme de possibilités décuplées en matière de personnalisation. Il pourra notamment opter pour une adaptation dynamique de l'ensemble des couleurs aux principales couleurs du fond d'écran.

Configuration minimale en hausse

Android 13 (Go edition) inaugure par ailleurs le contrôle des applications pouvant envoyer des notifications, le choix des langues par application ou encore Disover pour un écran avec des informations sur les centres d'intérêt de l'utilisateur.

Les premiers smartphones équipés d'Android 13 (Go edition) seront disponibles en 2023. Google ne pipe mot de la configuration minimale, mais celle-ci avait déjà fait l'objet d'une fuite. Il s'agirait d'un minimum de 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Un doublement par rapport au minimum avec Android 12 (Go Edition).