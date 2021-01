Le Xiaomi Mi 11 sous Snapdragon 888 domine déjà sur AnTuTu

Sur octobre et novembre 2020, les smartphones Huawei Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+ ont pu prendre la tête du classement AnTuTu grâce à leur SoC Kirin 9000 gravé en 5 nm.

Cette domination a été de courte durée puisqu'arrivent déjà les premiers smartphones exploitant le SoC Snapdragon 888 lui aussi gravé en 5 nm et profitant des dernières architectures ARM.

De fait, le Top des smartphones Android les plus performants en décembre est déjà occupé par le Xiaomi Mi 11, premier à exploiter cette configuration. Il revendique déjà un score de 708 000 points quand les Mate 40 Pro tournent autour de 690 000 à 702 000 points sur le benchmark.

Le smartphone n'ayant été officialisé que le 28 décembre, ces valeurs seront affinées à mesure qu'un plus grand nombre d'appareils passe par le benchmark. On notera d'ailleurs que la valeur pour le Xiaomi Mi 11 est inférieure à celle obtenue avec un appareil de référence sous Snapdragon 888 tel que testé par Qualcomm et qui dépasse les 735 000 points sur AnTuTu.

Il semble donc qu'il y ait encore une bonne marge de progression pour les mois à venir, à mesure que d'autres smartphones entreront dans le Top d'AnTuTu et que le nombre de tests par smartphone augmentera.