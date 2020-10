Kirin 9000 : le SoC du Huawei Mate 40 Pro se fait remarquer sur AnTuTu

Contrairement à son habitude, Huawei n'a toujours rien dit de la prochaine génération de processeur mobile embarquée dans ses smartphones de référence de fin d'année et sans doute de début d'année prochaine.

Le SoC Kirin 9000 sera pourtant le premier à se doter d'une gravure en 5 nm lui apportant une nouvelle marge de progression en termes de performances tout en réduisant sa consommation d'énergie.

Quelles performances en attendre, justement ? Le passage supposé du Huawei Mate 40 Pro dans plusieurs benchmarks, avant la présentation officielle du 22 octobre, nous en apprend un peu plus.

Un smartphone identifié sous la référence NOH-NX9 et reconnu comme le Huawei Mate 40 Pro a en effet été repéré à plusieurs reprises. Sur Geekbench, il permet de déterminer que le SoC sera octocore avec 4 coeurs ARM Cortex-A77 et 4 coeurs ARM Cortex-A55, avec une cadence dépassant les 3 GHz et associé à une partie graphique ARM Mali-G78.

Avec 8 Go de RAM, il est crédit d'un score de plus de 1000 points en test single core et de 3710 points en test multicore sur Geekbench. Pour ce qui est de AnTuTu, le smartphone obtiendrait un score de plus de 690 000 points, similaire à celui de l'Exynos 1080 gravé en 5 nm de Samsung.

Sachant que le SoC Snapdragon 865 (gravé en 7 nm) atteint 580 000 à 600 000 points et que le Snapdragon 865+ obtient environ 640 000 à 645 000 points sur ce même benchmark, la progression s'annonce solide pour les smartphones premium à venir.