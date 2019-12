AnTuTu : au classement des smartphones Android le ROG Phone 2 caracole en tête

Pour le mois de novembre 2019, le classement des smartphones Android les plus performants dans le monde d'après AnTuTu consacre toujours le ROG Phone 2. Ce smartphone gaming d'Asus a été le premier à embarquer le SoC Snapdragon 855+ de Qualcomm qui est une version boostée du Snapdragon 855.

Lors de l'annonce estivale du Snapdragon 855+, Qualcomm avait vanté une mise à niveau de sa plateforme mobile pour répondre à des besoins pour le jeu vidéo, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée, ou encore la 5G… même si en l'occurrence le ROG Phone 2 n'est pas 5G.

Avec 12 GO de RAM et 512 Go de stockage (UFS 3.0), le ROG Phone 2 obtient un score AnTuTu proche mais sous la barre symbolique des 500 000 points. Ce dernier est actuellement en promotion chez Gearbest dans sa version 128 Go à 460 € avec le code GBMPROG2 et en France chez Fnac, Darty ou Cdiscount.



Le podium est complété par le smartphone OnePlus 7T (8 Go / 256 Go ; voir notre test) et le OnePlus 7T Pro (12 Go / 256 Go ; voir notre test) avec un score AnTuTu au-dessus des 482 000 points. À la manœuvre, c'est également le Snapdragon 855+. OnePlus est du reste particulièrement présent dans le Top 10, alors que la quatrième place revient au Realme X2 Pro (399 € sur le site officiel) équipé d'un SoC… Snapdragon 855+.

Le Realme X2 Pro est un nouvel entrant dans le Top 10 où se maintient le Galaxy S10+ de Samsung, tout comme le Redmi K20 Pro Premium Edition.

Sans trahir de secret, l'intégration du Snapdragon 865 dans les smartphones de 2020 va évidemment chambouler le classement. Vous pourrez avoir une idée des performances à atteindre avec nos résultats de benchmark effectués avec une plateforme de référence.



AnTuTu propose également un Top 10 des smartphones dans le milieu de gamme (ci-dessus). C'est le Redmi Note 8 Pro avec SoC Helio G90T de MediaTek qui est placé en tête. La marque Xiaomi est très bien représentée dans ce classement.

