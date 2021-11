11.11 : Geekbuying propose de grosses réductions (-70%) accompagnées de 100 000 0000 $ de cadeaux

Le "Singles Day" continue de faire parler de lui avec ces énormes promotions, et aujourd'hui c'est le site de Geekbuying que l'on met en avant, jusqu'à 70 % de réduction et 86 304 500 € de cadeaux comme des bons d'achat par exemple.

Voici les régles à respecter pendant cette période :

Pour 3 jours de connexion continue, vous bénéficiez d'un coupon de 2,59 €

Pour 6 jours, un coupon de 5,18 € et 17 € de réduction pour 173 € d'achat

Pour 11 jours, un coupon de 9,49 € et 43 € de réduction pour 431 € d'achat

Les coupons sont valables jusqu'au 16 novembre 7 h. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur le site de Geekbuying ou les coupons disponibles sur le site.

Prenons par exemple l'Artillery SideWinder x2 qui profite d'une belle réduction sur le site Geekbuying

Elle est équipée d'un châssis all in one avec écran tactile couleur, un montant en aluminium pour une meilleure stabilité, et moteur pas à pas AT2100. Du côté design, elle est très proche de sa petite soeur la X1. Son volume d'impression est de 300 x 300 x 400 mm. Elle dispose de nombreuses fonctionnalités comme une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6, une LED permettant d'éclairer la zone d'impression et une buse Volcano pour pour une chauffe uniforme.

La Sidewinder X2 possède un plateau en verre micro texturé type Ultrabase et intègre un détecteur de fin de filament, une mise à niveau automatique grâce au BL-Touch, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques. Elle possède aussi une carte mère 32 bits faite maison pour affiner les impressions.

L'imprimante 3D Artillery SideWinder-X2 est en promotion à seulement 329€ avec le code NNNARTIX2EU11 chez Geekbuying et une livraison gratuite depuis l'Europe.



D'autres bons plans sont disponibles sur le site Geekbuying :



N'hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme Blackview qui lance son Singles Day avec d'énormes promotions sur toute sa gamme ou encore la liseuse Kindle Paperwhite, le Fire TV Stick 4K et le casque SONY WH1000XM4 sont à prix CASSÉS.