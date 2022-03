App Store : Apple écope d'une sixième amende de 5 millions d'euros

Apple continue de collectionner les amendes hebdomadaires de 5 millions d'euros pour le non-respect d'une décision datant de fin 2021 et à laquelle le groupe devait se conformer au 15 janvier. La sixième du genre vient de tomber à l'initiative de l'Autorité néerlandaise de la concurrence.

L'Authority for Consumers and Markets (ACM) reproche toujours à Apple des propositions insuffisantes concernant l'ouverture de son App Store à des systèmes de paiement alternatifs. Une affaire qui concerne l'App Store aux Pays-Bas et pour les applications de rencontre.

Selon Reuters, Apple a envoyé une lettre à l'ACM en affirmant s'être déjà conformé à sa décision et en soulignant une solution qui ne nécessiterait qu'une " modification technique mineure. " Pour l'ACM, il n'y a toutefois pas d'évolution.

Bientôt une septième amende ?

Rappelons que pour l'ACM, Apple a une position dominante sur le marché concerné et doit ajuster les conditions qualifiées de déraisonnables de son App Store. Cette affaire pourrait causer un précédent pour Apple, au-delà des Pays-Bas et des seules applications de rencontre.

Vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la politique de concurrence, Margrethe Vestager a récemment pointé du doigt l'attitude d'Apple.

" Certains gatekepers peuvent être tentés de jouer la montre ou de contourner les règles. Le comportement d'Apple aux Pays-Bas peut en être un exemple. D'après ce que nous comprenons, Apple préfère essentiellement payer des amendes périodiques, plutôt que de se conformer à une décision de l'Autorité néerlandaise de la concurrence sur les conditions d'accès des tiers à son App Store. "