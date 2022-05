App Store et Play Store : un tiers des applications abandonnées

Selon une étude de Pixalate, plus de 1,5 million d'applications répertoriées dans l'App Store d'Apple et le Google Play Store n'ont pas été mises à jour depuis plus de deux ans. Elles sont ainsi présentées comme des applications abandonnées.

L'analyse porte sur des applications disponibles au téléchargement à la fin du premier trimestre 2022. Le nombre d'applications dites abandonnées représente de l'ordre du tiers des plus de 5 millions d'applications disponibles. À titre de comparaison, 1,3 million d'applications ont été mises à jour au cours des six derniers mois.

L'App Store tourne autour de 650 000 applications abandonnées, alors que cela monte à 869 000 applications abandonnées pour le Google Play Store. Sachant que tant Apple que Google ont désormais des mesures en place afin de faire le ménage parmi les vieilles applications ou du moins les masquer.

Pixalate a trouvé des super abandons d'applis

Parmi les catégories les plus représentées pour les applications abandonnées, le domaine de l'éducation, les livres et références (lecteurs de livres, manuels, dictionnaires, wikis…) et les jeux. A contrario, les catégories pour les lesquelles les applications sont les plus susceptibles d'être régulièrement mises à jour sont la finance, la santé et le shopping.

L'analyse de Pixalate a par ailleurs déniché des applications super abandonnées n'ayant pas reçu une mise à jour depuis plus de 5 ans. Elles sont au nombre de 314 000, avec 184 000 dans l'App Store et 130 000 dans le Google Play Store.

Pixalate souligne que les applications abandonnées peuvent poser de sérieux problèmes de sécurité, et ajoute en outre en tant que spécialiste de la protection contre la fraude publicitaire que les annonceurs doivent tenir compte de la fréquence de mise à jour des applications avant de décider d'investir.