Apple cherche déjà des talents pour la 6G

Si Apple exploite des modems 4G et désormais 5G fournis par Qualcomm depuis plusieurs années, il se murmure que la firme pourrait finir par exploiter ses propres modems 5G dans un avenir à moyen terme.

Elle doit encore officialiser une telle stratégie mais ses efforts sont visiblement inscrits dans la durée. Plusieurs offres d'emploi révèlent qu'elle est déjà en quête de savoir-faire en matière de 6G.

Le nouveau réseau n'existe pas encore et ne commencera à être standardisé que dans quelques années mais Apple cherche visiblement à prendre les devants et à se doter rapidement de l'expertise nécessaire.

6G + IA

Les offres d'emploi pour des postes en Californie portent sur la recherche d'architectes plate-forme 6G capables de créer des systèmes 6G de référence et des prototypes ainsi que les protocoles de test de technologies 6G candidates à une standardisation. Il faudra aussi savoir intégrer de l'intelligence artificielle et du machine learning dans ces problématiques.

Apple a d'ailleurs posté d'autres offres d'emploi plus précisément orientées vers l'IA et la capacité de l'utiliser pour le développement de technologies 5G et 6G, indique le site The Register.

Ces connaissances seront aussi utiles dans les domaines de la réalité augmentée / virtuelle et du secteur automobile, précise l'annonce. Autant de références aux projets supposés d'Apple, d'un premier casque de réalité mixte au développement d'un véhicule (ou au moins son système de bord).