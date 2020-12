Apple confirme pour de bon le développement de son propre modem

Alors qu'elle fera appel aux modems de Qualcomm pour quelques années encore, la firme Apple est soupçonnée depuis longtemps de chercher à développer son propre composant.

La stratégie Apple Silicon et la puce M1 des MacBook, en plus des puces Apple Ax pour iPhone et iPad, confirme que l'entreprise a pris un nouveau tournant et renforce ses capacités à concevoir et faire produire des composants spécifiquement adaptés à ses besoins, leur apportant des qualités difficiles à reproduire ailleurs.

L'une des prochaines étapes pourrait donc concerner la création de son propre modem et cette piste est directement confirmée par l'un des représentants du géant californien.

Johny Sroujy, vice-président responsable du hardware chez Apple, l'a confirmé devant un parterre de salariés d'Apple, indique Bloomberg, en indiquant que le développement avait commencé cette année.

Réduire sa dépendance aux fournisseurs, cultiver sa différence

On se souvient que c'est Apple qui a racheté en 2019 pour 1 milliard de dollars les ressources des modems 5G d'Intel et l'on se doutait bien que ce n'est pas seulement pour empêcher d'autres acteurs de s'en emparer.

Débits maximum théoriques de l'iPhone 12 en 5G mmWave (aux USA)

L'émergence de cette information a aussitôt fait chuter le cours en Bourse de Qualcomm, fournisseur des modems de l'iPhone et de l'iPad, même si les deux sociétés sont liées par un contrat qui doit tenir plusieurs années encore.

Selon de précédentes rumeurs, un modem signé Apple pourrait être intégré dans ses appareils vers 2022 ou 2023.

Johny Sroujy a également évoqué la "famille de puces" au-delà de la puce M1 présentée en novembre avec une série d'évolutions qui permettront de surpasser les processeurs d'Intel.