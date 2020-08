Apple A14 : de grosses progressions de performances par rapport à l'A13 ?

La future série iPhone 12 embarquera un nouveau SoC Apple A14 profitant des dernières avancées dans les semiconducteurs. Toujours produite par TSMC, elle passera cette année pour la première fois à une gravure en 5 nm, apportant un gain de performance pour une consommation d'énergie réduite.

Elle devrait donc naturellement se montrer supérieure à l'actuel SoC Apple A13 de la famille iPhone 11, avec une progression plus marquée que l'an passé. Sur Twitter, le leaker KomiyaLeaks donne une idée de cette progression en affirmant que l'Apple A14 offrira des performances supérieures de 40% pour la partie CPU et de 50% pour la partie GPU.

A14 compared to A13

CPU +40%

GPU +50% — KomiyaLeaks (@komiya_kj) August 10, 2020

Aucun détail n'est donné sur ce qui est comparé (ou même comparable dans la configuration en nombre de coeurs, cadence, etc...) et il faudra donc attendre encore un peu avant d'en savoir plus.

Comme les années passées, Apple sera l'un des premiers concepteurs de puces mobiles à exploiter les technologies de gravure les plus récentes, ici le 5 nm mis en service depuis le printemps chez le fondeur taiwanais.

Huawei devrait lui aussi proposer un SoC Kirin gravé en 5 nm pour sa série Mate 40 mais il pourrait s'agir du dernier membre de la série du fait des restrictions imposées par les Etats-Unis qui l'empêchent désormais d'accéder à la production de TSMC.