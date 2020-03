Le SoC Apple A14 gravé en 5 nm montre ses muscles sur Geekbench

La série iPhone 12 devrait disposer d'un nouveau SoC Apple A14 qui sera pour la première fois gravé en 5 nm, autorisant un nouveau saut de performances avec une consommation d'énergie réduite.

Selon une possible apparition sur Geekbench de ce qui est vraisemblablement un exemplaire de pré-production, TSMC ne se lançant dans la gravure en 5 nm qu'en avril, le SoC Apple A14 pourrait être le premier de sa famille à dépasser une fréquence de 3 GHz.

On notera que les SoC les plus performants côté Android tendent à se situer légèrement en-dessous des 3 GHz, et non sans un bon système de refroidissement associé.

Selon les données obtenues sur Geekbench, la puce des iPhone 12 serait encore plus puissante que l'Apple A12X de l'iPad Pro 12,9". L'Apple A14 est crédité de 1658 points en test single core et de 4612 points en test multicore, contre 1100 / 4568 pour l'Apple A12X.

De là à penser que le SoC Apple A14 est suffisamment performant pour qu'un dérivé puisse alimenter un premier Mac ARM, il n'y a qu'un pas que certains ont déjà franchi.