Apple A14 : vers des scores de benchmark similaires à un MacBook Pro ?

En passant au 5 nm et en s'accompagnant de 6 Go de RAM, le SoC Apple A14 des iPhone de 2020 pourrait atteindre des scores dantesques en benchmark.

Après un passage à la gravure en 7 nm EUV qui a offert à l'Apple A13 Bionic un nouveau saut de performances, le futur SoC Apple A14 des iPhone de 2020 devrait passer au noeud 5 nm, ce qui assurera un nouveau bond de performances.

Si l'on y ajoute le passage envisagé à 6 Go de RAM (au lieu de 4 Go sur les iPhone 11 Pro / 11 Pro Max), et peut-être avec de la mémoire LPDDR5, cela pourrait donner un processeur mobile capable d'atteindre de nouveaux records.

Avec la miniaturisation supplémentaire, le SoC Apple A14 pourrait embarquer plus de 12 milliards de transistors (contre 8,5 milliards pour l'Apple A13), estime Jason Cross, de Macworld.

Il serait théoriquement possible d'aller jusqu'à 15 milliards de transistors mais Apple devrait faire le choix de maintenir une empreinte réduite de 85 mm2 pour sa future puce.

iPhone 11 Pro

Au jeu des prédictions sur les performances, les attentes se portent sur des scores d'environ 1800 points sur Geekbench 5 en test single core et de quelque chose comme 5000 points en test multi core, contre 1300 et 3400 points pour l'Apple A13.

Un tel résultat en multicore placerait l'Apple A14 dans les parages d'un processeur haut de gamme pour PC portable...comme un MacBook Pro. A titre de comparaison, le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm (gravé en 7 nm EUV) qui équipera les smartphones haut de gamme du premier semestre 2020 réalise dans sa version de base des scores (en mode Performance) de 900 et 3500 points sur Geekbench 5

Côté GPU, l'Apple A13 Bionic a déjà montré une solide progression sur certains tests mais le SoC Apple A14 pourrait apporter encore un gain de 50% en performances, de même que les capacités de traitement en intelligence artificielle ont de bonnes chances de doubler.

L'iPhone 12 sera aussi en principe le premier à accueillir un modem 5G qui pourrait être le Snapdragon X55 de Qualcomm avec support des fréquences sub-6 GHz et mmWave.