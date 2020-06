Bon plan : les écouteurs true wireless AirPods Pro à 192 € au lieu de 279 €

Les écouteurs sans fil AirPods Pro, et sa déclinaison AirPods 2, ont fait d'Apple rien de moins que le plus gros vendeur d'écouteurs True Wireless Stereo au monde malgré des tarifs élevés et une forte concurrence. Le bon plan du jour concerne les AirPods Pro vendu en forte promotion.

Pour rappel, les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur. Ils intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations.

Cette fonction peut cependant être annulée ponctuellement avec le mode Transparence. Il s'active depuis un capteur-pression qui servira aussi à lancer la musique, passer au morceau suivant ou prendre un appel. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures, tandis que la charge se fait sans fil grâce à sa compatibilité Qi ou via une connectique Lightning.

Nomalement proposés à 279 € par Apple, les écouteurs AirPods Pro sont aujourd'hui à seulement 192 € chez Rakuten avec le code RAKUTEN15 et la livraison gratuite en 6 à 12 jours. De plus, vous recevrez 9,60 € offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Et si vous n'avez pas le budget, n'hésitez pas à regarder du côté de la concurrence avec les Xiaomi Airdots Pro 2 / Air2 SE / Pro 2S et les OnePlus Type-C en promotion à partir de 25 € !



Et n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans avec le routeur Xiaomi Alo T AX3600 Wi-Fi 6 en promotion ainsi que le Xiaomi AX1800 ou encore Acheter sur Google qui propose des vélos, trottinettes, gyropodes,. tous électriques et à prix cassé !