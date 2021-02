AirPods 3 : premières images des écouteurs sans fil très proches de la version Pro

Les écouteurs AirPods 3 se montrent de nouveau avant l'heure et semblent confirmer leur proximité de design avec les AirPods Pro.

Les écouteurs sans fil AirPods 3 feront peut-être partie des produits présentés durant le printemps par Apple et de nouveaux rendus continuent d'indiquer une proximité de design avec les AirPods Pro.

Oreillette plus volumineuse et dotée de plusieurs évents, tige raccourcie, embouts silicone...l'aspect général devrait rappeler la version Pro, homogénéisant le design des deux variantes, la différence se jouant alors sur la présence ou non de la réduction active de bruit (ANC), supposée absente sur les AirPods 3.

La dénomination AirPods Pro Lite reste d'ailleurs dans l'air. Apple pourrait par ailleurs maintenir les AirPods 2 à tige longue et sans embouts silicone dans son catalogue à côté des AirPods 3, fournissant ainsi deux designs différents pour répondre à toutes les attentes.

Cela permettra aussi sans doute de créer une grille tarifaire cohérente, avec les AirPods 3 / AirPods Pro au-delà des 200 € tandis que les AirPods 2 resteront un peu au-dessus de 100 €, indique le site WinFuture.