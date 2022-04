AirPods Pro 2 : les écouteurs TWS premium pour le second semestre 2022

La prochaine génération d'écouteurs AirPods Pro devrait arriver durant le second semestre 2022 mais Apple prévoit une stratégie spécifique de lancement.

Les écouteurs sans fil TWS AirPods Pro à tige courte sont sur le marché depuis près de deux ans et demi sans avoir encore connu d'évolution. Une nouvelle génération se prépare et la rumeur veut qu'elle soit dévoilée au cours du second semestre 2022.

L'analyste Ming-Chi Kuo va dans ce sens mais signale qu'Apple pourrait avoir une stratégie spécifique de lancement du fait de l'évolution de la demande pour ses écouteurs.

Il indique notamment que les AirPods 3 ont connu moins de succès que prévu, obligeant à réduire les commandes de production de 30%. En maintenant les AirPods 2 dans son catalogue et en créant pas de différenciation significative, les AirPods 3 seraient beaucoup moins plébiscités qu'espéré.

De fait, Apple pourrait stopper la vente des AirPods Pro originaux lors du lancement des AirPods Pro 2 "pour éviter de répéter la même erreur", souligne l'analyste. Et il devrait y avoir du changement dans la nouvelle génération avec une puce Apple H1 améliorée et un design qui abandonnerait la tige pour ne laisser que l'oreillette.

On a également évoqué le support du format audio lossless ALAC d'Apple Music et une fonction pour retrouver les oreillettes en émettant un son ainsi qu'une étanchéité renforcée et des capteurs pour le fitness.