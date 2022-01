AirPods Pro 2 : vers le support du format ALAC Lossless

Les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 ne seront peut-être pas lancés avant le second semestre mais on trouve déjà quelques informations à leur sujet. Il était déjà question d'un changement de design (avec la possible perte de la tige) et l'analyste Ming-Chi Kuo ajoute que les écouteurs pourraient se doter d'un étui de charge pouvant émettre un son afin de faciliter sa localisation.

Surtout, Apple souhaiterait faire des AirPods Pro 2 les premiers écouteurs à adopter le format ALAC Lossless. Actuellement, tous les produits AirPods exploitent le codec AAC via la connectivité sans fil Bluetooth.

AirPods Pro

La firme à la pomme avait indiqué son insatisfaction vis à vis de cette limitation qui ne permet pas, en passant par le Bluetooth standard, d'obtenir une qualité audio sans perte.

Difficile de savoir comment Apple compte s'y prendre, entre stockage des titres directement dans les écouteurs ou bien en utilisant une technologie de transmission sans fil offrant suffisamment de bande passante.

Les AirPods Pro 2 pourraient donc profiter d'une astuce technique pour assurer le support du codec ALAC et se distinguer de la concurrence d'ici la fin de l'année, l'analyste Ming-Chi Kuo envisageant un lancement sur le dernier trimestre 2022.