Xiaomi Mi 1S : CHUTE du prix pour la trottinette électrique, et notre super sélection du jour

Aujourd’hui, la trottinette électrique Xiaomi Mi 1S profite d’une super offre chez Amazon.

Avec son poids de 12,5 kg, son corps en aluminium et ses roues pneumatiques de 8,5", la trottinette vous emmène partout et en bonus, elle se range facilement en 3 secondes. Grâce à son moteur, vous pouvez monter jusque 25 km/h avec trois modes différents (piéton, standard et sport). Elle montre une autonomie de 30 km grâce au système KERS qui convertit l’énergie cinétique en énergie électrique.

La trottinette est équipée d'un écran LCD, vous pouvez contrôler la Mi 1S et observer le niveau de batterie et votre vitesse en temps réel. Elle est aussi pourvue d’un double système de frein avant et arrière.

Vous trouvez chez Amazon, la trottinette électrique Xiaomi Mi 1S au prix de 329 € au lieu de 449 € prix officiel avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection de bons plans du jour que nous avons spécialement concoctée pour vous :

Smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 234 € au lieu de 280 € (Amazon)





Accessoire

SSD

Son

PC portable

Asus A15 à 1440 € au lieu de 2000 € à la Fnac (15,6", Ryzen 7, 16 Go RAM, 512 GO SSD, RTX 3070)

MSI GF66 à 1600 € au lieu de 1750 € chez Topachat (15,6", i7, 16 Go de RAM, 512 Go SSD, RTX 3070)



N’hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme le Samsung Galaxy S21, le Velobecane Easy et le PC portable Asus A15 à petits prix ou l’offre spéciale Dreame pour la sortie de son nouveau robot aspirateur Dreame Z10 Pro.