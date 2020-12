Apple pourrait encore dévoiler des nouveautés le 8 décembre

Après trois riches conférences entre septembre et novembre, la firme à la pomme n'en aurait pas encore fini avec les annonces et pourrait dévoiler une dernière salve de produits dans quelques jours.

Depuis le mois de septembre, Apple enchaîne les keynotes de présentation de ses produits, étalant ainsi les lancements et leur donnant à chacun une visibilité unique. Septembre a permis de dévoiler les tablettes iPad, octobre les iPhone 12 et le mois de novembre a donné le coup d'envoi de la stratégie Apple Silicon avec les premiers MacBook Air et MacBook Pro 13 dotés d'une puce M1.

Un certain nombre d'accessoires en principe attendus pour la fin d'année n'ont toutefois pas encore révélés, ce qui a laissé planer la possibilité d'une nouvelle salve d'annonces en décembre.

Et justement, un mémo d'Apple dévoilé par MacRumors semble préparer l'arrivée de nouveaux produits pour le 8 décembre. Destiné au service Apple Care, il informe les techniciens de l'imminence d'une nouvelle série de matériels, sans les préciser.

AirPods Studio

Sachant que les précédentes présentations ces derniers mois ont aussi fait l'objet de mémos semblables, tout semble donc indiquer qu'Apple prépare bien des lancements pour le mois de décembre.

Aucune invitation n'ayant été adressée à la presse en amont, il est probable que cela passera par voie de communiqué de presse. Parmi les produits susceptibles de faire l'objet d'annonces, il y a le casque couvrant AirPods Studio ou les trackers AirTags, pressentis depuis plusieurs mois mais toujours dans les cartons de la firme.

Le mémo corrobore en tous les cas un tweet d'un leaker, L0vetodream, qui promettait une dernière surprise de la part d'Apple pour Noël.