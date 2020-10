Le casque AirPods Studio et le tracker AirTag annoncés en novembre ?

La conférence du 13 octobre a dévoilé quatre iPhone 12 et un HomePod Mini mais il reste des produits à annoncer : le casque AirPods Studio et l'AirTag seraient les prochains candidats en novembre, en même temps que le premier Mac ARM.

En cette année 2020 qui oblige à composer avec la crise sanitaire du coronavirus, les calendriers sont bousculés et les annonces se font en plusieurs temps. Apple en est un bon exemple avec des lancements répartis sur plusieurs mois.

Il y a déjà eu en septembre les iPad et les Apple Watch et en octobre les iPhone 12 et le HomePod Mini. A cette liste devraient s'ajouter de nouveaux produits lors d'une nouvelle présentation attendue en novembre.

Le clou du spectacle devrait être la présentation du premier MacBook utilisant un processeur ARM " Apple Silicon ", amorçant une transition sur deux ans qui éliminera les processeurs Intel pour les remplacer par des puces ARM conçues en interne.

Mais on devrait également enfin voir débarquer le tracker AirTag dont le support devrait être activé avec la sortie de iOS 14.3. Selon le leaker et youtubeur Jon Prosser, cet accessoire est finalisé depuis un moment et n'attend que la bonne fenêtre de lancement. Son officialisation durant le mois de novembre reste hautement probable.

Pour ce qui est du premier casque couvrant AirPods Studio, les choses sont moins claires. Le même Jon Prosser indique qu'Apple a rencontré de sérieux problèmes de production, expliquant les rumeurs de report de ces dernières semaines.

Malgré tout, une présentation du casque sans fil n'est pas exclue en novembre, avec une commercialisation possible en décembre ou début 2021.