AirPower : Apple travaille toujours sur un système de charge sans fil multi-appareils

En 2017, Apple annonçait l'accessoire AirPower, un socle de charge sans fil pouvant recharger plusieurs appareils simultanément, de l'iPhone à l'Apple Watch. Après deux ans de report, le gadget a finalement été abandonné, au moins sous cette forme, faute de parvenir à vaincre les derniers problèmes techniques.

Assez rapidement, une nouvelle rumeur évoquait le développement d'un nouveau socle de charge sans fil, sachant que la firme s'intéresse à ce type de technologie et a lancé MagSafe depuis l'iPhone 12.

Mark Gurman, de Bloomberg, affirme dans sa newsletter Power On qu'Apple travaille toujours effectivement sur un socle de charge pouvant gérer plusieurs types d'appareils, à ne pas confondre avec le MagSafe Duo.

Il évoque également un effort de développement d'une technologie permettant à un gadget d'en recharger d'autres, à l'image de la charge sans fil inversée, souvent prédite sur iPhone mais pas concrétisée, et fonctionnant à courte et longue distance.

Les appareils Apple pourraient ainsi compléter leur charge entre eux et réduire leur temps d'indisponibilité car reliés à leur chargeur et, dans le cas de petits accessoires (clavier, souris, etc), on pourrait même envisager qu'ils n'aient pas besoin d'être rechargés, leur alimentation venant d'autres appareils.