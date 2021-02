Airtag et nouveaux iPad Pro : rendez-vous le 16 mars pour les annonces

Les rumeurs se précisent concernant la première conférence d'Apple de l'année qui devrait dévoiler (enfin) les trackers AirTag mais aussi de nouvelles tablettes iPad Pro et iPad Mini.

Verra-t-on enfin le tracker Airtag d'Apple, anticipé depuis bien longtemps, attendu à chaque conférence (et elles ont été nombreuses en 2020) mais encore jamais officialisé ?

Les dernières rumeurs tablent sur un lancement dans quelques semaines avec l'organisation d'une conférence le 16 mars qui permettra de dévoiler les premiers produits de l'année.

La date n'est pas encore officielle et relève plus de l'estimation par rapport aux habitudes de la firme californienne. C'est là qu'on attend donc la présentation du fameux tracker mais aussi de nouvelles tablettes iPad Pro.

C'est peut-être à cette occasion qu'Apple dévoilera son premier produit avec écran doté d'un rétroéclairage Mini LED plus efficace et se rapprochant des qualités de l'OLED sans les inconvénients, et vraisemblablement avec pour la première fois sur une tablette iPad une compatibilité 5G.

On évoque aussi l'arrivée possible d'un nouvel iPad Mini avec un affichage aux bordures encore affinées qui devraient augmenter la diagonale de l'écran. Déjà de 7,9 pouces, l'écran ira-t-il jusqu'à 9 pouces en supprimant la partie basse qui logeait le capteur Touch ID ?