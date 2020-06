Si Apple a basculé vers ARM, c'est la faute de Skylake

Pour son événement WWDC 2020, Apple a fait comme d'habitude la présentation de la nouvelle évolution de son OS mobile iOS 14 mais a aussi annoncé la migration d'ici deux ans des ses ordinateurs Mac vers des processeurs ARM développés en interne.

Après avoir conçu sa propre gamme de SoC mobiles, la firme de Cupertino étend donc son savoir-faire aux processeurs pour ordinateurs portables et de bureau, abandonnant l'utilisation des solutions d'Intel.

Un tel changement est le fruit de plusieurs années de travaux et la conclusion d'une stratégie mûrement réfléchie mais l'une des causes l'ayant entraînée viendrait de l'insatisfaction d'Apple vis à vis des processeurs sous architecture Skylake d'Intel.

François Piednoël, ex-ingénieur d'Intel, a indiqué à PCGamer qu'Apple a fait remonter de nombreux problèmes et bugs, évoquant un sérieux souci d'assurance qualité.

La firme à la pomme serait ainsi devenue l'un des principaux pourvoyeurs de signalements de bugs concernant l'architecture Skylake et cette situation est vue comme l'un des éléments ayant contribué à accélérer les travaux sur une transition vers ARM.

Sans en être la raison principale, les problèmes rencontrés avec Skylake ont sans doute incité Apple à prendre son indépendance en matière de processeur et à changer complètement d'architecture, ce qui n'est pas sans conséquences sur son écosystème logiciel, comme on a pu le voir durant la présentation avec de multiples outils assurant la conversion et la compatibilité des applications pour tourner sous ARM.