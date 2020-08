Apple passe le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Le mouvement était attendu, alors que l'entreprise se situait dans la bande des 1900 milliards de dollars de valorisation et enchaînait les bonnes nouvelles mais c'est officiel : Apple a franchi la barre des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L'entreprise, qui pesait déjà à elle seule début août plus lourd que les 40 sociétés françaises de l'indice CAC 40, atteint donc un nouveau cap dans sa croissance que seul le géant pétrolier Saudi Aramco a franchi avant lui en décembre 2019 (et qui est redescendu depuis).

Le cours d'Apple, qui peinait en début d'année et perdait du terrain, a depuis connu embellie sur embellie à mesure que les annonces positives se sont accumulées, avec en particulier une bonne tenue des ventes d'iPhone durant le confinement grâce à de bons résultats en Chine.

La valeur de l'action, en dépassant les 467 dollars à l'issue d'une nouvelle poussée, a permis d'atteindre ce cap symbolique, portée par l'espoir de bons résultats sur la fin d'année grâce à l'arrivée de nouveaux produits (iPhone 12, Apple Watch...) et la perspective d'une bascule vers les processeurs ARM "Apple Silicon" venant encore rassembler et homogénéiser ses différentes plates-formes pour diffuser plus largement applications et services.

L'annonce d'un nouveau split des actions à 4 pour 1 constitue aussi une nouvelle aubaine pour les investisseurs et devrait permettre d'assurer la poursuite de l'augmentation de la valeur du cours.

Les tensions de plus en plus sérieuses entre les Etats-Unis et la Chine, avec les problématiques de bannissement de certains services chinois (TikTok, WeChat) et le nouveau bras de fer avec Epic Games sur la commission de 30% prélevée sur chaque transaction dans l'App Store, qui pourrait avoir d'importantes répercussions, ne semblent pas effrayer outre mesure les actionnaires...au moins pour le moment.