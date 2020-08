Tim Cook devient milliardaire grâce à son portefeuille d'actions Apple

Le groupe californien Apple a su résister à la crise du coronavirus et au confinement de début d'année grâce à de solides ventes en Chine au deuxième trimestre. Ses bons résultats financiers ont déclenché une nouvelle envolée du cours qui rapproche plus que jamais l'entreprise d'une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars.

La progression de la valeur de l'action ces derniers mois a permis à son dirigeant, Tim Cook, de devenir milliardaire. Outre un nouveau versement de 560 000 actions au titre des bons résultats de la firme qui représenteront quelque 100 millions de dollars, le dirigeant détient près de 850 000 actions Apple (soit seulement 0,02% des actions, au contraire d'un Jeff Bezos, patron d'Amazon, ou de Mark Zuckerberg, dirigeant de Facebook, qui détiennent de larges stocks d'actions de leur entreprise et pèsent ainsi plus de 100 milliards de dollars) pour une valeur qui atteint au cours actuel environ 375 millions de dollars.

Avec les 650 millions de dollars de salaires, dividendes et autres compensations, Tim Cook a donc dépassé le milliard de dollars de fortune personnelle, selon un décompte de Bloomberg.

Apple, comme les autres GAFA, a profité d'une situation favorable en début d'année, la crise du coronavirus tendant à diriger les investisseurs vers les valeurs high-tech qui ont connu de belles progressions, les réseaux fixes et mobiles restant actifs et servant autant au divertissement qu'au télétravail et à la téléscolarité en temps de confinement.

Le discret patron d'Apple avait annoncé en 2015 qu'il ferait don de l'essentiel de sa fortune à des associations caritatives.