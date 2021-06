Le casque de réalité augmentée d'Apple attendu au printemps 2022

La keynote du WWDC 2021 n'a livré aucun détail sur un futur casque de réalité augmentée, pas plus qu'il n'y a eu d'annonces hardware malgré les affirmations de plusieurs leakers, mais cela n'empêche pas l'analyste Ming-Chi Kuo d'en évoquer la fenêtre de lancement.

Selon une nouvelle note vue par MacRumors, il estime tojours qu'Apple lancera un dispositif avec écran placé au niveau des yeux et capacité de réalité augmentée s'affichant en surimpression sur la vue de l'environnement ambiant en 2022 et évoque désormais le deuxième trimestre comme période de lancement possible.

On notera que Mark Gurman, de Bloomberg, évoquait il y a peu une présentation du produit d'ici quelques mois et dans le cadre d'une conférence de presse qui serait physique et non plus virtuelle (difficile de vanter les mérites du casque avec une simple présentation en ligne).

Croquis censé représenter le futur casque de réalité augmentée d'Apple

L'idée est aussi qu'Apple présente son casque de réalité augmentée plusieurs mois avant sa disponibilité effective pour laisser le temps aux développeurs de créer des applications AR adaptées.

La note de Ming-Chi Kuo fait aussi référence au fournisseur Genius Electronic Optical pour la fourniture des caméras nécessaires au futur casque et qui sera aussi le fournisseur de certains modules de la série iPhone 13, au détriment de Largan.

Les quelques indications autour du casque de réalité augmentée portent sur la possibilité d'un suivi du regard pour faciliter les interactions avec l'interface d'une reconnaissance d'iris pour l'authentification.

L'appareil serait aussi plutôt onéreux et produit en quantité limitée, au moins à ses débuts. La rumeur veut également que des lunettes de réalité augmentée, plus fines et abouties, soient en préparation mais avec un lancement beaucoup plus tardif, vers 2025.