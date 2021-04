Le casque de réalité mixte d'Apple annoncé dans quelques mois lors d'un événement physique

Les rumeurs concernant le développement d'un casque de réalité mixte chez Apple se sont multipliées ces derniers mois et laissent espérer un lancement cette année ou l'an prochain.

Le casque aurait une coque en tissu pour l'alléger, deux beaux écrans très haute définition avec suivi du regard pour faciliter les interactions et des caméras pour capter les mouvements des mains et générer de la réalité virtuelle et / ou augmentée.

On le dit relativement onéreux et destiné à un marché de niche, avec des volumes limités, mais aussi le prélude à une nouvelle catégorie de produits qui vont réellement faire entrer la firme californienne sur le terrain de la réalité augmentée, après l'intégration de capteurs dédiés dans ses iPad et ses iPhone, et qui se poursuivra par des lunettes de réalité augmentée.

Croquis supposé du casque de réalité mixte d'Apple

L'événement WWDC 2021 en juin lèvera-t-il une partie du voile sur ces projets. Ce n'est pas impossible mais Mark Gurman, de Bloomberg, sait déjà qu'Apple souhaite organiser dans quelques mois un événement dédié pour la présentation de ce premier casque de réalité mixte.

Mais alors que l'événement développeur se déroulera de nouveau en version virtuelle et streamée, la firme californienne aurait l'intention de préparer un événement physique pour la présentation du casque VR, témoignant de l'importance de ce produit dans sa stratégie globale.

Apple serait en effet très désireuse d'un retour aux événements physiques, mieux adaptés à ses présentations de hardware et s'organise pour que ses ingénieurs puissent travailler et échanger dans les locaux de la firme, et pas seulement en télétravail comme ce fut le cas tout au long de 2020.