Casque de réalité virtuelle Apple : tracking du regard et reconnaissance d'iris au programme

En attendant des lunettes connectées, c'est un casque de réalité virtuelle / augmentée qui se prépare chez Apple. L'analyste Ming Chi Kuo estime qu'il sera doté de systèmes avancés de tracking du regard et d'authentification.

Si Apple a régulièrement montré son intérêt pour la réalité augmentée ces dernières années, les rumeurs se sont accélérées concernant la préparation d'un casque et même de lunettes connectées lancés d'ici un à deux ans.

Le casque de réalité virtuelle / augmentée, premier sur la liste, serait assez onéreux car bardé de technologies. On a évoqué la présence d'écrans 8K, peut-être avec technologie micro-OLED, et de système de tracking des mouvements des mains mais aussi de la position de la tête.

L'analyste Ming Chi Kuo indique dans une note qu'il s'attend à trouver un mécanisme de suivi du regard et du clignement des yeux, avec en outre une authentification par reconnaissance d'iris.

Croquis supposé du casque de réalité mixte d'Apple

Il évoque ce futur produit comme un système portable mais pas mobile, c'est à dire qui n'est pas destiné à être utilisé toute la journée et dont l'utilisation se rapprocherait donc plutôt des casques de réalité virtuelle du marché; avec un usage en intérieur, à domicile ou éventuellement au bureau.

Rendu fovéal et produit de niche

La détection des clignements d'oeil pourrait servir pour activer des menus et faciliter les interactions au sein d'une interface tandis que le suivi affiné de la position de la tête permet de générer des effets de rendu de type fovéal, où les détails sont maximum là où le regard se porte tandis que le reste du décor est traité plus légèrement afin d'optimiser les performances de l'ensemble.

Pour ce qui est de la reconnaissance d'iris, il s'agit plutôt d'une suggestion de l'analyste que d'une attente ferme. Cela constituerait le moyen le plus simple pour une authentification sur ce type de produit, au même titre que le Face ID ou le Touch ID sur d'autres appareils Apple.

Les performances devraient être apportées par une puce dans la lignée de l'actuelle M1 des MacBook Air et MacBook Pro 13, et le casque devrait rester un produit de niche, cher et disponible en volume limité.