Le casque de réalité virtuelle d'Apple avec écrans 8K mais à 3000 dollars ?

Déjà très intéressée par la réalité augmentée qu'elle peaufine génération après génération sur ses iPhone et ses iPad, Apple préparerait plusieurs dispositifs portables dont le premier serait un casque de réalité virtuelle ressemblant à ce qui est actuellement proposé sur le marché.

Il disposerait de sa propre puissance calcul et de sa batterie, le rendant autonome et indépendant d'un appareil tiers, ordinateur ou iPhone. L'agence Bloomberg a évoqué la présence d'affichages haute définition mais aussi un tarif qui sera significativement supérieur aux offres du marché.

Croquis représentant un prototype du casque de réalité virtuelle d'Apple

source : The Information

Le site The Information ajoute un certain nombre de détails sur ce casque de réalité mixte (réalité virtuelle et augmentée) et diffuse un croquis d'après un prototype datant de l'an dernier qui montre une sorte de masque avec un extérieur en tissu pour alléger l'ensemble et un bandeau entourant la tête de l'utilisateur.

Selon cette source, le prix de ce casque serait en effet très élevé, de l'ordre de 3000 dollars, au-dessus des tarifs habituels pour des casques VR. Il serait doté d'une douzaine de caméras permettant le suivi du mouvement et la reconnaissance des gestes et de capteurs LiDAR, comme sur l'iPhone 12 et les tablettes iPad Pro, pour générer de la réalité augmentée.

Il est également question d'écrans 8K pour chaque oeil mais avec un fonctionnement n'utilisant pas tout le temps cette définition afin de réduire la consommation d'énergie.

Un système de suivi du regard permettra ainsi de maximiser la résolution là où les yeux se portent tout en laissant la périphérie moins détaillée, reproduisant la vision fovéale de l'oeil humain.

Les puces nécessaires à ces fonctionnalités seraient développées directement par Apple et l'ensemble serait au final plus puissant encore que la puce M1 dévoilée fin 2020 et intégrée aux dernier MacBook. On évoque toujours un lancement potentiel en 2022.