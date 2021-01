Le casque de réalité augmentée et virtuelle d'Apple risque de coûter cher

Les dispostifis portatifs de réalité augmentée et virtuelle d'Apple refont parler d'eux une nouvelle fois par l'intermédiaire de Mark Gurman, de Bloomberg, qui évoque l'existence de deux produits, un casque AR / VR puis des lunettes de réalité augmentée.

Le développement du casque, portant le nom de code N301, rencontrerait des difficultés techniques, dont des retards liés à la crise sanitaire, qui risquent de le rendre rare et cher. Similaire dans son fonctionnement aux casques VR actuels du marché, il ne serait pas lancé avant 2022 avec un prix compris entre 300 et 900 dollars et une disponibilité très limitée : dans les estimations, il est question d'en vendre un par jour et par boutique Apple Store.

Casque VR Oculus

Le casque serait équipé d'un écran de très haute résolution et d'une puce qui pourrait être plus puissante encore que la puce Apple M1. Cela pourrait d'ailleurs conduire la firme à intégrer un ventilateur pour assurer le refroidissement.

Le casque arriverait aux dernières étapes de son design mais il n'est pas encore finalisé et il pourrait toujours être abandonné si les prérequis ne sont pas satisfaisants.

Des lunettes de réalité augmentée à plus long terme

A côté de ce premier produit, Apple préparerait une version plus avancée sous forme de lunettes de réalité augmentée portant le nom de code N421. Celui-ci n'en est qu'aux premières étapes de développement et demandera plusieurs années de maturation, même si ce projet devait initialement voir le jour en 2023.

Pour le casque VR, Bloomberg indique que le design, en rapprochant l'écran du visage, élimine l'espace normalement laissé libre pour que des porteurs de lunettes puisse l'utiliser mais qu'il sera possible d'intégrer des verres correcteurs spéciaux.

L'intégration d'une puce puissante refroidie par ventilateur vient aussi du fait que le casque sera autonome et n'utilisera finalement pas la puissance d'un iPhone ou d'un iPad pour fonctionner. Cela signifie aussi qu'il embarque sa propre batterie.

L'extérieur serait en tissu pour réduire le poids de l'ensemble et comporte plusieurs caméras. Le casque sera capable de reconnaissance de gestes et il sera peut-être même possible d'écrire en dessinant les lettres dans l'air.