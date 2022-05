realityOS : le casque de realité virtuelle se montrera-t-il au WWDC ?

Les casques de réalité mixte seront-ils la prochaine grande catégorie dans laquelle Apple ira à la conquête du marché ? Ce serait l'un des grands projets supervisés par son dirigeant Tim Cook et peut-être le dernier avant de quitter ses fonctions, avec l'espoir d'en faire un succès capable de transformer le marché comme l'iPhone en son temps.

Les rares détails officieux suggèrent un produit ambitieux avec des écrans en haute définition, une puissance de traitement digne d'un Mac grâce à une puce de puissance équivalente à l'Apple M1 et des capteurs multiples.

Il aurait été montré lors du dernier conseil d'administration d'Apple, suggérant qu'il a atteint un stade de maturation suffisant, à défaut de pouvoir être encore commercialisé.

Croquis du supposé casque AR / VR d'Apple

Ce premier modèle serait aussi une sorte de coup d'essai avec une production limitée et un prix assez élevé mais qui servira de démonstrateur des capacités de ces gadgets capables de servir de passerelle vers le métavers.

Et comme tout produit électronique, la partie software et l'écosystème seront déterminants pour sa réussite. Une plate-forme spécifique rOS ou realityOS a déjà été évoquée à plusieurs reprises et des références ont même été observées ces derniers mois.

Une première démonstration au WWDC ?

Apple dévoilera-t-elle son nouveau produit pour le WWDC 2022 début juin ?

Peut-être pas intégralement mais la partie logicielle pourrait faire l'objet d'une première présentation, l'événement étant habituellement consacré aux évolutions de son software, macOS, iOS et tous les dérivés.

Et justement, des dépôts de marque sur la dénomination realityOS viennent d'être repérés. Ils ont été soumis le 8 décembre 2021 avec des dates de finalisation au 8 et au 9 juin, quelques jours après la keynote d'ouverture du WWDC.

Comme souvent, les dépôts de marque ne sont pas directement issus d'Apple car ils seraient trop faciles à identifier et viennent de sociétés-écrans...dont l'adresse reste celle utilisée depuis des années par Apple pour définir les noms de macOS.

realityOS, qui porte le nom de code Oak, devrait donc animer le premier casque de réalité virtuelle d'Apple et l'on peut logiquement s'attendre à la démonstration de certaines fonctionnalités début juin, même si le produit n'arriverait pas lui-même avant la fin de l'année ou en 2023.