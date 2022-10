Que pourrait faire Apple avec ses produits VR ?

Avec sa keynote de septembre 2022, Apple a présenté son nouvel iPhone, ses évolutions de logiciels et également les nouveautés du côté des Apple Watch. Si beaucoup d’observateurs avertis s’attendaient également à ce que Tim Cook mette en avant les produits tant attendus du monde de la réalité virtuelle au sein d’Apple, il n’en fut rien, ou presque. Dans la vidéo de clôture mettant en avant les produits tout juste présentés et ceux imaginés, plusieurs personnes portaient des dispositifs casqués de réalité virtuelle au sein d’un métro new-yorkais…

Le secret de polichinelle n’attend qu’à être dévoilé et Apple pourrait, selon certaines sources, profiter de la nouvelle année 2023 pour dévoiler ses premiers produits phares en matière de VR. À ce sujet, que pourrait proposer Apple à ses utilisateurs les plus fidèles et quelles pourraient être les utilisations attendues de tels appareils ?

Légende : planning chargé pour Apple

Une nouvelle ère pour le jeu

On le sait, ces dernières années, la réalité virtuelle a été mise en avant comme le grand futur au sein du domaine vidéoludique. Les espérances et promesses sont toutes aussi nombreuses les unes que les autres.

Ces nouveaux produits Apple devraient aller en ce sens et offrir au consommateur, une nouvelle ère et une nouvelle manière de jouer. Cela pourrait très bien se retranscrire sur des plateformes comme celles de jeu en ligne qui ont déjà mis en exergue cette évolution il y a quelques mois.

Les jeux vidéo seront également de la partie à n’en pas douter, notamment les FPS afin de proposer encore plus d’immersion lorsque l’on se trouve au cœur d’un jeu.





Quels seront les produits Apple pour la VR ?

Classique et efficace, Apple s’apprêterait à dévoiler trois outils estampillés localement, au nom épuré de Reality.

Une puce faite maison à l’instar des derniers processeurs « A » et « M » de la marque pour ses téléphones, iPad et ordinateurs, ainsi que deux casques de réalité virtuelle avec un « Pro » proposant logiquement des fonctionnalités et des caractéristiques techniques supérieures à la version de base.

Les habitudes de développement et de commercialisation ne devraient en rien changer du côté de la marque et beaucoup d’admirateurs d’Apple attendent impatiemment la sortie de ce « Reality One » et Reality Pro » si l’on en croit les noms qui ont fuité.





Quelle technologie pour le casque ?

Si les noms protégés semblent avoir fuité, difficile de voir ou même de dénommer les fameuses technologies et potentielles innovations mises en avant par la marque avec ses futurs produits. Pour preuve, il est pour le moment impossible de prédire s’il s’agira d’un casque ou de lunettes de réalité virtuelle. La vidéo mentionnée en préambule de cet article montrait plusieurs utilisations en ce sens sous forme de promotion.

Légende : à quoi ressemblera le prochain produit Apple ?



Un suspense important qu’Apple n’est pas toujours parvenu à garder lors du dévoilement de nouveaux produits phares. Au final, l'année 2023 sera-t-elle celle de la réalité virtuelle pour Apple ? Pour rappel, selon GlobalData, la réalité virtuelle deviendra un marché de 51 milliards de dollars d'ici 2030, donc un marché majeur pour Apple, et les autres !