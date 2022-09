L'Apple Watch devient Ultra !

À la faveur des fuites, c'était une annonce attendue de la keynote d'Apple en ce qui concerne ses montres connectées et elle a bien eu lieu. Le groupe de Cupertino dévoile non pas une Apple Watch Pro mais une Apple Watch Ultra.

Plus grande, plus lumineuse et plus résistante, l'Apple Watch Ultra se destine aux sports extrêmes, l'aventure et l'exploration. Elle est équipée d'un boîtier en titane de 49 mm et d'un verre plat en cristal de saphir pour l'écran Retina de jusqu'à 2 000 cd/m2. En plus de la Digital Crown, un bouton personnalisable permet d'avoir accès à diverses fonctionnalités.

MIL-STD 810H, l'Apple Watch Ultra satisfait aux exigences d'un matériel militaire et peut fonctionner de -20 °C à 55°C. Elle est certifiée WR100 et dispose également de la norme EN13319 pour du matériel de plongée. Pour autant, il ne faudra pas dépasser 40 mètres de profondeur...

Son GPS est à double fréquence L1 et L5 pour plus de précision. Elle profite notamment de capteurs de température et reprend le suivi de la fréquence cardiaque, ECG, oxygène sanguin… Cellulaire (LTE) par défaut, elle intègre trois micros pour l'amélioration des appels vocaux dans toutes les conditions. Avec deux haut-parleurs, elle peut émettre une alarme de 86 dB si besoin, détecte les chutes et accidents.

Avec une plus grosse batterie, l'autonomie promise est de 36 heures, mais Apple indique qu'elle pourra être poussée à 60 heures grâce à une future mise à jour pour un mode d'économie d'énergie.

Une Apple Watch Series 8 dans la continuité

Apple renouvelle également sa gamme de montres connectées plus classiques avec l'Apple Watch Series 8. Parmi les principales nouveautés mises en avant, il y a (également) un capteur de température ou plutôt deux avec un positionnement au dos de la montre et sous l'écran. La température au poignet pendant le sommeil peut être mesurée toutes les 5 secondes avec une précision de 0,1 °C.

Néanmoins, Apple insiste surtout sur le suivi de la santé des femmes avec ce capteur de température au poignet. Pour améliorer le suivi des cycles menstruels et estimer de manière rétrospective la période d'ovulation.

Pour la détection d'accidents de la route ou autres, un accéléromètre et un gyroscope plus performants sont intégrés. La fonction de détection des accidents s'appuie aussi sur le baromètre, le GPS et le micro de l'iPhone pour anticiper la survenue d'un accident grave. Le cas échéant, la montre pourra appeler les services de secours si une personne est sans réaction dans les 10 secondes.

Un nouveau mode d'économie d'énergie doit permettre de prolonger et doubler l'autonomie de l'Apple Watch Series 8 jusqu'à 36 heures. Ce sera au sacrifice d'applications et certaines fonctionnalités, et en faisant une croix sur l'affichage Always On.

L'Apple Watch SE n'a pas été oubliée par Apple avec une deuxième itération de ce modèle d'entrée de gamme qui profite d'un SiP S8 pour gagner 20 % de rapidité et d'un écran 30 % plus grand que l'Apple Watch Series 3. Elle bénéficie également de la détection des accidents.

Prix et disponibilité

Les nouvelles montres connectées d'Apple peuvent être commandées dès aujourd'hui. La disponibilité sera à partir du 16 septembre pour l'Apple Watch Series 8 et la nouvelle Apple Watch SE dont les prix débutent respectivement à 499 € et 299 €. Pour l'Apple Watch Ultra, elle sera disponible le 23 septembre à partir de 999 €.