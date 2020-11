Apple renonce à sa commission pour les événements en ligne jusqu'à juin 2021

Apple prolonge de six mois son exonération temporaire de commission pour l'App Store et des événements en ligne payants.

En septembre dernier, Apple avait surpris en annonçant renoncer de manière temporaire à sa commission pour les achats in-app en rapport avec des événements en ligne payants et en direct. Initialement jusqu'au 31 décembre, cette forme d'exonération est désormais prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

Dans un message adressé aux développeurs, Apple évoque la situation sanitaire avec la pandémie de coronavirus, et le temps nécessaire d'adaptation et pour développer des solutions d'achats intégrés pour les applications et services d'événements en ligne.

Rappelons que le geste d'Apple fait suite à une plainte de Facebook après son introduction d'événements en ligne payants. Pour les entreprises, créateurs et éditeurs de contenus, ils proposent un moyen de gagner de l'argent avec des frais d'accès prélevés lorsque des invités s'inscrivent pour un évènement en ligne en direct sur leur page Facebook.

De quoi satisfaire encore plus Facebook

Au moins jusqu'à août 2021, Facebook a décidé de ne prélever aucun frais de plateforme pour les événements en ligne payants. Une mesure qui est présentée comme un soutien aux petites entreprises et créateurs en période de crise sanitaire.

Facebook avait demandé à Apple de réduire sa commission de 30 % avec les applications mobiles et les achats in-app, de sorte que l'argent généré puisse plus amplement revenir aux entreprises exploitant la fonctionnalité.

" Facebook Pay traitera tous les achats d'événements en ligne, ce qui signifie que les entreprises et les créateurs ne paieront pas la taxe de 30 % de l'App Store d'Apple pour le reste de l'année 2020 ", avait réagi Facebook avant la prolongation d'Apple pour six mois supplémentaires.

Hormis le cas spécifique des événements en ligne payants, Apple a annoncé la semaine dernière son programme baptisé App Store Small Business Program. Il permet de réduire à 15 % la commission sur les ventes d'applications dans l'App Store pour les développeurs n'ayant pas dépassé le million de dollars de revenus sur l'App Store au cours de l'année précédente.

Jamais Apple n'aura fait autant de concessions en la matière. Elles ont lieu dans un contexte de défiance et avec des accusations d'abus de position dominante.